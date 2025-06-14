Необов'язково, аби цей презент був дуже дорогим. Головне, щоб підібрати його спеціально для тата, з урахуванням його потреб та інтересів, пише 24 Канал.
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Який подарунок подарувати татові
- Практичну річ
Аби подарунок гарантовано сподобався, варто підібрати практичну річ, яку тато зможе використовувати щодень. Як приклад можна навести:
- набір інструментів;
- якісний шкіряний ремінь;
- термокружку;
- швейцарський ніж.
Який подарунок сподобається татові / Фото Pexels
Лайфхак! Зверніть увагу на речі, які постійно використовує тато, але вони вже застаріли. І допоможіть йому їх оновити. До прикладу, подаруйте нові домашні капці, якщо татові зносилися.
- Для хобі
Підтримайте хобі вашого тата і придбайте те, що допоможе йому у цьому розвиватися. Наприклад, рибалці сподобається новий спінінг, а от художник оцінить набір для творчості.
- Для відпочинку
Відпочинок важливий для будь-якої людини. Ваш тато безумовно оцінить:
- масажер для шиї;
- домашній халат;
- сертифікат у СПА, басейн чи на масаж.
Як привітати тата з Днем батька / Фото Pexels
Зауважте! Якщо ваш тато "легкий на підйом", йому обов'язково сподобається подарунок у вигляді сертифіката на майстер-клас, екскурсію чи дегустацію.