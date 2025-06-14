Необов'язково, аби цей презент був дуже дорогим. Головне, щоб підібрати його спеціально для тата, з урахуванням його потреб та інтересів, пише 24 Канал.

Читайте також Парфуми з феромонами: міф чи вони справді діють на чоловіків

Який подарунок подарувати татові

Практичну річ

Аби подарунок гарантовано сподобався, варто підібрати практичну річ, яку тато зможе використовувати щодень. Як приклад можна навести:

набір інструментів;

якісний шкіряний ремінь;

термокружку;

швейцарський ніж.



Який подарунок сподобається татові / Фото Pexels

Лайфхак! Зверніть увагу на речі, які постійно використовує тато, але вони вже застаріли. І допоможіть йому їх оновити. До прикладу, подаруйте нові домашні капці, якщо татові зносилися.

Для хобі

Підтримайте хобі вашого тата і придбайте те, що допоможе йому у цьому розвиватися. Наприклад, рибалці сподобається новий спінінг, а от художник оцінить набір для творчості.

Для відпочинку

Відпочинок важливий для будь-якої людини. Ваш тато безумовно оцінить:

масажер для шиї;

домашній халат;

сертифікат у СПА, басейн чи на масаж.



Як привітати тата з Днем батька / Фото Pexels

Зауважте! Якщо ваш тато "легкий на підйом", йому обов'язково сподобається подарунок у вигляді сертифіката на майстер-клас, екскурсію чи дегустацію.