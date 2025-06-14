Що подарувати татові на День батька

День батька – це чудовий привід ще раз нагадати татові про свою любов. Для цього, зокрема, можна підібрати для нього гарний подарунок.

Необов'язково, аби цей презент був дуже дорогим. Головне, щоб підібрати його спеціально для тата, з урахуванням його потреб та інтересів, пише 24 Канал.

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Який подарунок подарувати татові

Практичну річ

Аби подарунок гарантовано сподобався, варто підібрати практичну річ, яку тато зможе використовувати щодень. Як приклад можна навести:

набір інструментів;

якісний шкіряний ремінь;

термокружку;

швейцарський ніж.



Який подарунок сподобається татові / Фото Pexels

Лайфхак! Зверніть увагу на речі, які постійно використовує тато, але вони вже застаріли. І допоможіть йому їх оновити. До прикладу, подаруйте нові домашні капці, якщо татові зносилися.

Для хобі

Підтримайте хобі вашого тата і придбайте те, що допоможе йому у цьому розвиватися. Наприклад, рибалці сподобається новий спінінг, а от художник оцінить набір для творчості.

Для відпочинку

Відпочинок важливий для будь-якої людини. Ваш тато безумовно оцінить:

масажер для шиї;

домашній халат;

сертифікат у СПА, басейн чи на масаж.



Як привітати тата з Днем батька / Фото Pexels

Зауважте! Якщо ваш тато "легкий на підйом", йому обов'язково сподобається подарунок у вигляді сертифіката на майстер-клас, екскурсію чи дегустацію.