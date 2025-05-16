У певний період Меган Фокс заробила статус ікони стилю, пише 24 Канал. Все це сталося після початку стосунків з Колсоном Бейкером, коли їхні спільні виходи чекали всі прихильники, а кожен її аутфіт надзвичайно вражав її прихильників.

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Зірка "Трансформерів" часто любила привертати увагу образами, в яких робила ставку на жіночність, демонструючи своє тіло завдяки топам, мініспідницям та сукням з прозорими вставками. Аутфіти Меган Фокс не могли пропустити жодні модні видання, тож розповімо про кілька виходів, які точно варті вашої уваги.

До слова! Меган Фокс народила четверту дитину 27 березня. Ймовірно, у неї з Колсоном Бейкером народилася дівчинка.

Поєднання топу й тренча

Травень цього року дещо холодний, тому в окремі дні без тренча нам не обійтися. Меган Фокс здійснила світський вихід в топі, роблячи акцент на топі та базовому елементі гардероба, який знайдеться в кожної дівчини – джинсах на високій посадці. Вона одягнула зверху кремовий тренчкот та поєднала образ високими босоніжками на підборах.



Красиві образи Меган Фокс / Фото з інстаграму Мейв Рейлі

Шкіряний жакет та мішкуваті джинси

Жакети є популярними й часто доповнюють образи дівчат. Щоб додати аутфіту трішки ефектності, радимо приміряти шкіряний вкорочений блейзер та поєднати його з джинсами, туфлями на підборах та яскравою сумкою.



Красиві образи Меган Фокс / Фото з інстаграму Мейв Рейлі

Монохромний аутфіт

На одну зі світських подій Меган Фокс прийшла у білому топі, який поєднала з бежевим костюмом. Вона одягнула подовжену кремову сорочку й штани того ж відтінку. Образ зірки доповнили босоніжки з гострим носком та кремова сумочка невеликого розміру Coperni. Щоб додати виходу родзинки, Меган одягнула на шию чокер з великим хрестом.



Красиві образи Меган Фокс / Фото з інстаграму Мейв Рейлі