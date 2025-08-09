Україна наближається до святкування Дня Незалежності – вкотре такого особливого та вибореного нашими відважними воїнами. 24 серпня кожен українець вбирається у вишиванку, яка є не просто модним аксесуаром, а глибоким вираженням поваги до багатої історії, культури та спадщини предків.

Українські бренди вже представили яскраву колекцію вишитих сорочок, суконь та аксесуарів. Їх можна носити не лише в особливих випадках, але й у повсякденному житті, стилізуючи з трендовими елементами гардероба. Декілька модних варіантів вишиванок на День Незалежності 2025 підготував 24 Канал з посиланням на Gunia Project, MOTYV та інші бренди.

Які вишиванки обрати на День Незалежності 2025?

Gunia Project

Вишита сукня Томіла виконана з льону, сукня оздоблена монохромними стрічками та дрібним драпуванням за мотивами автентичної техніки рясування.

Сорочка Рая втілює задум колекції NAЇVE, натхненої традиційною естетикою українських спальних кімнат. Ручна вишивка виконана у техніці рішельє — тій самій, якою колись оздоблювали наволочки, мереживні фіранки та подушки.

У колекції NAÏVE представлені й чоловічі вироби. Вишиті сорочки зі суміші натурального льону та інноваційного тенселу. Сучасний елемент святкового чи повсякденного вбрання.

MOTYV

Вишиванка "Село" – вишитий вручну рушник, що відображає суть наївного мистецтва. У дизайні чільне місце посідає зображення собак – мотив, що символізує вірність, захист домівки та домашню радість. Вишивка виконана хрестиком синіми нитками на білому тлі.

Також актуальним варіантом стане вишиванка із лімітованої колекції "Тіні рослин". Вона створена, щоб пам'ятати й подякувати кожному, хто захищав та оберігає Україну.

EmbroideredGem

Пропонуємо відсвяткувати День Незалежності у вишиванці в техніці "Рішельє". Її, до речі, обирала й Олена Зеленська.

Також вдалим варіантом стане образ "Ярослава" з колекції "Спогади". Ця вишиванка поєднує традиції стародавньої української вишивки з актуальним кроєм і сучасним баченням стилю.

GAPTUVALNYA

Вишиванка "Нагідки" – та, від якої віє історією і сучасним стилем водночас. Натхненна орнаментами автентичного кептарика родом з Опілля, вона розквітає червоними квітами, жагою до життя та любов'ю до близьких.

Якщо бажаєте обрати сукню, а не сорочку, то слід звернути на "Нагідки". Ця білосніжна вишита сукня обіймає тіло турботливою легкістю, а квіткова вишивка нагадує: навіть у буремні часи проникає світло.

Etnodim

Вироби із колекції "Горицвіт" – це політ, але не легкий злет, а щоденна праця душі, яка, попри вагу земного, день за днем здіймається вгору. В ній поєднано понад 1000 кольорових витинанок та самобутніх "папірчиків" з ажурними краями, вишитих на льоні.

А блуза "Чорна квітка" із колекції "Ода кольору" стане сміливою та яскравою заявою в образі на День Незалежності 2025. Її можна вдало поєднати як зі спідницею, так і з трендовими кроями джинсів.