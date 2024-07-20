Залежна від шопінгу: дівчина заповнила свій дім речами, які навіть не використовує

Шопінг може бути приємним та навіть потрібним заняттям, однак іноді він перетворюється на проблему.

Як дівчина зрозуміла, що має залежність від покупок, та у чому це проявляється, розповідаємо далі.

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Як дівчина зрозуміла, що залежна від шопінгу

19-річна дівчина каже, що у неї залежність від покупок. Вона відверто розповіла на Reddit, що її звичка витрачати гроші виходить з-під контролю – запаковані коробки та випадкові речі розкидані всюди у її домі й шансів, що вона ними скористається, мало.

Я маю серйозну залежність від покупок. Я купую гаджети, одяг і випадкові речі в інтернеті майже щодня. Більшість з них я ніколи не використовую та не ношу. Моя квартира наповнена закритими пакунками, а мій банківський рахунок страждає. Здається, я не можу зупинитися, навіть якщо я знаю, що це шкодить моїм фінансам і психічному здоров’ю,

– поділилась вона.

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Користувачі форуму вирішили допомогти дівчині. Багато хто відгукнувся з підтримуючими коментарями, але й були й ті, хто відреагував доволі холодно. "Це припиниться, коли ви не зможете платити оренду", – написав один з них.

Водночас інший користувач припустив, що ця звичка може бути корисною, якщо її застосовувати правильно: "Подивіться, чи будете ви так само захоплені, якщо будете купувати акції чи робити вклади на ощадний рахунок. Але якщо серйозно, ви шукаєте дофамін. Купуючи речі, ви отримуєте його. Знайдіть інші заняття, які дають вам дофамін, інакше залежність зруйнує ваше життя".

Багато людей побажало дівчині успіхів у наведенні ладу у квартирі та поділились, що вони стикалися з подібними проблемами з витратами. "Я розумію, звідки це. Це як тимчасовий кайф. Що допомогло мені, так це спрямувати цей потяг до купівлі на інвестиції. Це як гра, в якій результатом є те, наскільки зростуть мої заощадження", – зазначив один з коментаторів.