У чому причина незвичної поведінки британки та які покупки вона здійснює, розповідаємо далі.

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Як жінка займається шопінгом під час сну

42-річна Келлі Найпс з Англії страждає від того, що уві сні робить покупки в інтернет-магазинах. Вона навіть спустошила кредитні картки та має борги.

Замість підрахунку овець, британка додає товари в онлайн-кошики для покупок. Наступного ранку вона отримує пакети із замовленнями, але не пам'ятає, коли і як все це купувала. Серед її покупок – повнорозмірний баскетбольний майданчик із сіткою, жердиною та щитом, сірники, іграшкові будинки, холодильник, стіл, цукерки, сільнички та перечниці, банки з фарбою і книжки.

Таким чином жінка вже витратила понад 3800 доларів та була змушена звернутися до лікаря, який виявив у неї рідкісний розлад сну під назвою парасомнія.

Це дуже засмучує і розчаровує лягати спати з думкою: "Я не знаю, до чого приведе ця ніч,

– розповіла вона.

Як жінка купує речі під час сну: дивіться відео

Через свою проблему Келлі навіть кілька разів потрапляла у руки шахраїв та надсилала їм особисту фінансову інформацію. На щастя, її банку вдалося заблокувати транзакції.

Однак повернути більшість придбаних речей британка вже не змогла.

Я не змогла відшкодувати жодну покупку їжі. Я також зберегла банки з фарбою та іграшковий будиночок, бо коли вони прийшли й мої діти побачили це, я відчула, що не зможу їх повернути,

– каже жінка.

Вона додає, що це може здаватися смішним, але насправді проблема доволі серйозна. Щоб зменшити неконтрольовані покупки, Келлі проходить різноманітні лікування та навіть почала ховати телефон та планшет вночі.