Витвір мистецтва на джинсах: дівчина намалювала відому картину Ван Гога на одязі

Вінсент Ван Гог – одна з найвпливовіших постатей в історії західного мистецтва, а його картини нині коштують мільйони доларів. Шедеври відомого художника з'являються і на одязі.

Так дівчина вирішила повторити відому картину "Соняшники" Вінсента Ван Гога на своєму одязі. Мініатюрний витвір мистецтва з'явився на кишені її джинсів.

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Дівчина створила картину Ван Гога на джинсах

Дівчина робить ручний розпис одягу вже давно, й цього разу вирішила створити картину Вінсента Ван Гога на улюблених джинсах від Zara. Так, на одній задній кишені майстриня відтворила відому картину з соняхами, а на іншій – написала ім'я художника.

У мережі дівчина показала увесь процес створення картини на одязі. Так, щоб не забруднити одяг фарбами, вона заклеїла зону навколо кишені, на якій малювала картину відомого митця. Після цього дівчина почала відтворювати витвір мистецтва на одязі.

Дівчина відтворила картину Ван Гога на джинсах: дивіться відео

Майстриня також додала, що використовує для розпису спеціальні фарби для одягу. Вони не змиваються під час прання при температурі 30 градусів, а також не втрачають яскравості протягом тривалого часу.

Окрім того, речі з такими малюнками також можна прасувати. Однак робити це треба через тканину або ж заздалегідь вивернувши речі.