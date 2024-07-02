Частину меблевої стінки "Тігіна" жінка вже змінювала, перефарбувавши її у світлий колір. Однак тепер дизайнерка вирішила зробити шафу вишуканіше, тому надихнулася вивіскою Дому моди Gucci й почала новий редизайн.

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Редизайн радянської шафи

Щоб змінити зовнішній вигляд шафи, жінка спочатку зняла верхній шар смоли, а після – ретельно все зашліфувала. Далі на дизайнерку чекав складний етап, адже, щоб позбутися червоного підтону радянських меблів, Лілії Діденко довелося зробити 11 різних викрасів. Лише після цього жінці вдалося повторити відтінок, який вона бачила на вивісці Дому моди Gucci.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Коли шафу знову зібрали, то вона мала неймовірно вишуканий вигляд. Однак дизайнерка вирішила додати нових деталей.

Так, вона знайшла шпатель, який створює ефект деревини й почала створювати візерунок на дверцятах шафи. У результаті стара радянська шафа перетворилася на сучасні та стильні меблі.

Жінка зробила редизайн шафи: дивіться відео

У коментарях користувачі відзначили, що це була дійсно талановита робота. Хтось навіть поцікавився, чи не планує дизайнерка продавати шафу після редизайну.