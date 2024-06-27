Цікавим способом декору у мережі поділилася одна з користувачок. Дівчина залишилася задоволена результатом, а тому такий спосіб декору рекомендує й іншим.

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Як створити стильну б'юті-зону

Щоб створити стильне дзеркало для б'юті-зони, дівчина закупила необхідні матеріали:

  • великі листи пінопласту,
  • штучне листя й квіти,
  • клейовий пістолет,
  • фарба.

Так, спочатку необхідно склеїти листи пінопласту й пофарбувати їх в один колір. До прикладу, можна обрати якийсь нейтральний світлий чи сірий колір. Коли фарба висохне, можна приступати до наступного етапу – декорування листям.

Частину штучного листя просто встромляла у пінопласт, а інше – приклеювала за допомогою гарячого клею. Також для створення яскравих акцентів дівчина вирішила додати штучні квіти лаванди, а завершила декорування дзеркала led-стрічкою, яка зробила б'юті-зону дуже стильною.

Дівчина власноруч створила б'юті-зону: дивіться відео