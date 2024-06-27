Цікавим способом декору у мережі поділилася одна з користувачок. Дівчина залишилася задоволена результатом, а тому такий спосіб декору рекомендує й іншим.

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Як створити стильну б'юті-зону

Щоб створити стильне дзеркало для б'юті-зони, дівчина закупила необхідні матеріали:

великі листи пінопласту,

штучне листя й квіти,

клейовий пістолет,

фарба.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Так, спочатку необхідно склеїти листи пінопласту й пофарбувати їх в один колір. До прикладу, можна обрати якийсь нейтральний світлий чи сірий колір. Коли фарба висохне, можна приступати до наступного етапу – декорування листям.

Частину штучного листя просто встромляла у пінопласт, а інше – приклеювала за допомогою гарячого клею. Також для створення яскравих акцентів дівчина вирішила додати штучні квіти лаванди, а завершила декорування дзеркала led-стрічкою, яка зробила б'юті-зону дуже стильною.

Дівчина власноруч створила б'юті-зону: дивіться відео