Интересным способом декора в сети поделилась одна из пользовательниц. Девушка осталась довольна результатом, а потому такой способ декора рекомендует и другим.
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Как создать стильную бьюти-зону
Чтобы создать стильное зеркало для бьюти-зоны, девушка закупила необходимые материалы:
- большие листы пенопласта,
- искусственные листья и цветы,
- клеевой пистолет,
- краска.
Так, сначала необходимо склеить листы пенопласта и покрасить их в один цвет. К примеру, можно выбрать какой-то нейтральный светлый или серый цвет. Когда краска высохнет, можно приступать к следующему этапу – декорирования листьями.
Часть искусственных листьев просто втыкала в пенопласт, а другое – приклеивала с помощью горячего клея. Также для создания ярких акцентов девушка решила добавить искусственные цветы лаванды, а завершила декорирование зеркала led-лентой, которая сделала бьюти-зону очень стильной.
Девушка собственноручно создала бьюти-зону: смотрите видео