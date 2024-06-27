Интересным способом декора в сети поделилась одна из пользовательниц. Девушка осталась довольна результатом, а потому такой способ декора рекомендует и другим.

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Как создать стильную бьюти-зону

Чтобы создать стильное зеркало для бьюти-зоны, девушка закупила необходимые материалы:

  • большие листы пенопласта,
  • искусственные листья и цветы,
  • клеевой пистолет,
  • краска.

Так, сначала необходимо склеить листы пенопласта и покрасить их в один цвет. К примеру, можно выбрать какой-то нейтральный светлый или серый цвет. Когда краска высохнет, можно приступать к следующему этапу – декорирования листьями.

Часть искусственных листьев просто втыкала в пенопласт, а другое – приклеивала с помощью горячего клея. Также для создания ярких акцентов девушка решила добавить искусственные цветы лаванды, а завершила декорирование зеркала led-лентой, которая сделала бьюти-зону очень стильной.

Девушка собственноручно создала бьюти-зону: смотрите видео