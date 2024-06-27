Интересным способом декора в сети поделилась одна из пользовательниц. Девушка осталась довольна результатом, а потому такой способ декора рекомендует и другим.

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Как создать стильную бьюти-зону

Чтобы создать стильное зеркало для бьюти-зоны, девушка закупила необходимые материалы:

большие листы пенопласта,

искусственные листья и цветы,

клеевой пистолет,

краска.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Так, сначала необходимо склеить листы пенопласта и покрасить их в один цвет. К примеру, можно выбрать какой-то нейтральный светлый или серый цвет. Когда краска высохнет, можно приступать к следующему этапу – декорирования листьями.

Часть искусственных листьев просто втыкала в пенопласт, а другое – приклеивала с помощью горячего клея. Также для создания ярких акцентов девушка решила добавить искусственные цветы лаванды, а завершила декорирование зеркала led-лентой, которая сделала бьюти-зону очень стильной.

Девушка собственноручно создала бьюти-зону: смотрите видео