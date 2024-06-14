Идеей такого досуга в тиктоке поделилась блогер Татьяна Квитко. Она опубликовала видео в сети и поделилась советами, как воспроизвести эстетику "Бриджертонов" дома.

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Эстетическое чаепитие в стиле "Бриджертонов"

По словам Татьяны, чтобы организовать эстетическое чаепитие, достаточно выполнить несколько простых шагов. Так, сначала стоит позаботиться об изысканном сервизе для чаепития.

Уют и романтическое настроение создадут свечи. Кроме того, в сериале "Бриджертоны" везде есть цветы, поэтому стоит и их добавить к своему эстетическому чаепитию. Ну и конечно, надо заварить любимый чай и позаботиться о десертах.

Когда я смотрела сериал "Бриджертоны", то мне очень нравились их десерты,

– призналась блогерша.

Идея для эстетического чаепития: смотрите видео

Она добавила, что такие сериалы, как "Бриджертоны", вдохновляют ее тоже на создание эстетического пространства вокруг себя. К слову, чтобы атмосфера была изысканной, то можно подобрать романтическое платье в соответствующем стиле.

Такая романтическая атмосфера никого не оставит равнодушным, а также подарит заряд позитива и поможет отдохнуть душой.