Часть мебельной стенки "Тигина" женщина уже меняла, перекрасив ее в светлый цвет. Однако теперь дизайнер решила сделать шкаф изысканнее, поэтому вдохновилась вывеской Дома моды Gucci и начала новый редизайн.

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Редизайн советского шкафа

Чтобы изменить внешний вид шкафа, женщина сначала сняла верхний слой смолы, а после – тщательно все зашлифовала. Далее дизайнера ждал сложный этап, ведь, чтобы избавиться от красного подтона советской мебели, Лилии Диденко пришлось сделать 11 различных выкрасов. Только после этого женщине удалось повторить оттенок, который она видела на вывеске Дома моды Gucci.

Домашний уют состоит из многих элементов. Цветы, обновленный ремонт или декор – бесспорно создают атмосферу. Однако сделать дом действительно уютным местом на планете поможет домашняя одежда от Anabel Arto. Бренд предлагает большой ассортимент, эксклюзивные изделия и трендовые модели. Здесь каждая найдет идеальный домашний наряд, что будет окутывать комфортом.

Когда шкаф снова собрали, то он имел невероятно изысканный вид. Однако дизайнер решила добавить новых деталей.

Так, она нашла шпатель, который создает эффект древесины и начала создавать узор на дверце шкафа. В результате старый советский шкаф превратился в современную и стильную мебель.

Женщина сделала редизайн шкафа: смотрите видео

В комментариях пользователи отметили, что это была действительно талантливая работа. Кто-то даже поинтересовался, не планирует ли дизайнерка продавать шкаф после редизайна.