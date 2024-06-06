Гарна та розумна: дівчина жаліється, що самотня через власний успіх

Допис тікток-блогерки Ешлі, у якому вона скаржиться, що дуже самотня, тому що чоловіки бояться її вроди та розуму, став вірусним у мережі.

Чому дівчина попри гарну зовнішність, успіх та цікаву особистість не може знайти стосунки, розповідаємо далі.

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Чому гарна та розумна дівчина лишається самотньою

Ешлі ділиться, що люди часто дивуються, дізнавшись, що у неї немає хлопця чи чоловіка, тому що вона "така гарна", але її зовнішній вигляд фактично зруйнував її шанси на щасливі стосунки.

Поєднайте красу з розумом, силою та успішністю й у вас вийде дуже жахлива жінка, дуже непроста жінка, чого чоловіки не люблять. Чоловіки мене не люблять. Вони мене дуже, дуже бояться,

– каже Ешлі.

Блогерка додала, що деяким чоловікам вона все ж подобається, але найчастіше вони вже перебувають у стосунках або є дивними.

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Зрештою, я всього лише фантазія. Так, я одна. Я дуже самотня,

– акцентувала дівчина.

Однак попри те, що Ешлі не має стосунків, вона не самотня у своїх переживаннях. "Це так важко бути гарною і розумною. Хотілося б, щоб я жила в ілюзіях і не мала стандартів, але ось я тут", "Так. Вони ідеалізують вас, а потім ображаються і ненавидять за все, що вони любили й обожнювали у вас на початку, тому що ви виявляєте всю їхню невпевненість. Все ще самотня, але щаслива", – писали жінки у коментарях слова підтримки.