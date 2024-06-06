Почему девушка несмотря на хорошую внешность, успех и интересную личность не может найти отношения, рассказываем дальше.

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Почему красивая и умная девушка остается одинокой

Эшли делится, что люди часто удивляются, узнав, что у нее нет парня или мужа, потому что она "такая красивая", но ее внешний вид фактически разрушил ее шансы на счастливые отношения.

Соедините красоту с умом, силой и успешностью и у вас получится очень ужасная женщина, очень непростая женщина, чего мужчины не любят. Мужчины меня не любят. Они меня очень, очень боятся,

– говорит Эшли.

Блогер добавила, что некоторым мужчинам она все же нравится, но чаще всего они уже находятся в отношениях или являются странными.

Почему девушка не может найти пару: смотрите видео

В конце концов, я всего лишь фантазия. Да, я одна. Я очень одинока,

– акцентировала девушка.

Однако несмотря на то, что Эшли не имеет отношений, она не одинока в своих переживаниях. "Это так трудно быть красивой и умной. Хотелось бы, чтобы я жила в иллюзиях и не имела стандартов, но вот я здесь", "Да. Они идеализируют вас, а потом обижаются и ненавидят за все, что они любили и обожали в вас в начале, потому что вы проявляете всю их неуверенность. Все еще одинока, но счастлива", – писали женщины в комментариях слова поддержки.