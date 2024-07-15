Дівчина скинула майже половину своєї ваги: як вона змінилася після схуднення

Вага кардинально змінює людину, й, інколи, після схуднення її можна навіть не впізнати. Так, дівчина скинула майже 50 кілограмів й кардинально змінилася.

Дівчина часто публікує у мережі порівняння, як сильно змінилося її тіло за 2 роки. Так, у 2022 році її вага сягала 104 кілограмів, а зараз – усього 56.

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Змінилася майже до невпізнаваності

Алана Мілані почала худнути у 2022 році. Тоді її вага сягала 104 кілограмів і приносила чималий дискомфорт, адже дівчина – невисокого зросту. У своєму блозі Алана не розповідала, як саме їй вдалося схуднути. Ймовірно, дівчина займалася спортом та збалансовано харчувалася, адже зараз її тіло має підтягнутий та спортивний вигляд.

За 2 роки схуднення дівчина скинула 48 кілограмів й нині її вага сягає усього 56 кілограмів.

Алана схудла на 48 кілограмів: дивіться відео

Неймовірні зміни особливо помітні на обличчі Алани. Після схуднення риси стали гострішими, а від її очей неможливо відірвати погляд.

Як змінилася дівчина після схуднення: дивіться відео

Після схуднення Алана продовжує активно вести власний блог, а також влаштовує різні фотосесії. Користувачі мережі захоплюються її трансформацією та силою волі, адже за 2 роки дівчина скинула майже половину своєї ваги.