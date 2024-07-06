Зараз блогерка @dyam.tsey активно розвиває свій блог. У ньому вона ділиться ідеями для тренувань, а також моментами особистого життя.

Цікаво Підіймає вдвічі більшу вагу за власну: у чому секрет бездоганної форми 61-річної жінки

Як жінці вдалося схуднути за 6 місяців

У мережі жінка розповіла, що почала свій шлях до схуднення у 2020 році. Вона постійно тренувалася у залі, а також збалансовано харчувалася. Ідеальної для себе форми тіла жінка досягла у 2023 році, однак дуже скоро завагітніла.

Після народження дитини @dyam.tsey вирішила знову повернутися до схуднення. Так, у січні 2024 року вона відновила свої тренування, а також почала слідкувати за власним раціоном.

Шлях схуднення з 2020 року: дивіться відео

Під час схуднення жінка користувалася правилом 80/20. Тобто 80% успішного схуднення полягають у правильному збалансованому харчуванні, і лише 20% – тренування. Загалом, за таким правилом жінці усього за 6 місяців вдалося повернутися до своєї ідеальної форми.

Як змінилася жінка за 6 місяців: дивіться відео

Наразі жінка продовжує тренуватися та слідкує за харчуванням, адже хоче покращити стан м'язів. Окрім того, вона також допомагає інших жінкам скинути зайву вагу.