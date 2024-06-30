У чому секрет бездоганної форми жінки та як вона дає раду з хейтерами, розповідаємо далі.

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Як жінка у 61 рік займається спортом

61-річна Жаклін Хутон із Великої Британії легко підіймає вдвічі більшу, ніж власна, вагу і заохочує жінок займатися спортом, розвиваючи власну силу.

Однак деякі люди не вірять, що вона може мати такий гарний вигляд і форму у своєму віці.

Жаклін каже, що іноді люди вважають, що вона не могла так добре постаріти природним шляхом, але жінка не переймається цим і продовжує підіймати велику вагу та виконувати інші вправи, розповідаючи про свій шлях у соцмережах.

Нещодавно вона завантажила ще одне відео, на якому демонструє свої успіхи.

Підіймаю 100 кг – це те, чим я пишаюся сьогодні. Далеко не найкращий мій результат, бо трохи ослабла після двох підходів,

– написала вона.

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Жаклін каже, що щиро вірить у те, що залишатися бадьорою з роками можливо. Вона вважає себе доказом того, що наполеглива праця окупається, якщо є бажання залишатися у формі навіть у шістдесят років.

Показувати себе – це половина успіху. Деяким людям це не сподобається. Вони не вірять, що фізична активність сприяє здоровішому старінню. Натомість вони роблять припущення та залишають грубі коментарі. Але я тут не для них, я тут для вас. Я хочу підтримати, підбадьорити та надихнути вас на те, щоб піклуватися про своє здоров’я зараз та інвестувати у своє здоров’я в майбутньому,

– ділиться жінка.

Британка додає, що навіть, якщо сил їй бракуватиме, вона не здаватиметься і продовжуватиме займатися та підтримувати своїх підписників.

Після того, як вона поділилася публікацією, багато людей вподобали її. Підписники жінки сказали, що вона продовжує надихати їй, незалежно від того, що говорять тролі.

"Не звертайте уваги на цих маленьких людей, які не мають жодного відношення до вашого життя. Вони, мабуть, заздрять тому, що вони вдвічі молодші за вас на папері, але вдвічі старші за вас душею", "Дякую, що завжди надихаєте. Клоуни не знають, про що говорять. Також заспокоює те, що навіть в експертів бувають дні, коли все йде не за планом", "Хороше життя досягається важкою працею. Хотілося б, щоб це було магією, але це не так!", – писали люди.