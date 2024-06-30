В чем секрет безупречной формы женщины и как она справляется с хейтерами, рассказываем дальше.

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Как женщина в 61 год занимается спортом

61-летняя Жаклин Хутон из Великобритании легко поднимает вдвое больший, чем собственный, вес и поощряет женщин заниматься спортом, развивая собственную силу.

Однако некоторые люди не верят, что она может иметь такой хороший вид и форму в своем возрасте.

Жаклин говорит, что иногда люди считают, что она не могла так хорошо постареть естественным путем, но женщина не переживает об этом и продолжает поднимать большой вес и выполнять другие упражнения, рассказывая о своем пути в соцсетях.

Недавно она загрузила еще одно видео, на котором демонстрирует свои успехи.

Поднимаю 100 кг – это то, чем я горжусь сегодня. Далеко не лучший мой результат, потому что немного ослабла после двух подходов,

– написала она.

Как женщина в 60 лет занимается спортом: смотрите видео

Жаклин говорит, что искренне верит в то, что оставаться бодрой с годами возможно. Она считает себя доказательством того, что упорный труд окупается, если есть желание оставаться в форме даже в шестьдесят лет.

Показывать себя – это половина успеха. Некоторым людям это не понравится. Они не верят, что физическая активность способствует здоровому старению. Вместо этого они делают предположения и оставляют грубые комментарии. Но я здесь не для них, я здесь для вас. Я хочу поддержать, подбодрить и вдохновить вас на то, чтобы заботиться о своем здоровье сейчас и инвестировать в свое здоровье в будущем,

– делится женщина.

Британка добавляет, что даже если сил ей не хватит, она не будет сдаваться и будет продолжать заниматься и поддерживать своих подписчиков.

После того как она поделилась публикацией, многие люди полюбили ее. Подписчики женщины сказали, что она продолжает вдохновлять ее, независимо от того, что говорят тролли.

"Не обращайте внимания на этих маленьких людей, которые не имеют никакого отношения к вашей жизни. Они, видимо, завидуют тому, что они вдвое моложе вас на бумаге, но вдвое старше вас душой", "Спасибо, что всегда вдохновляете. Клоуны не знают, о чем говорят. Также успокаивает то, что даже у экспертов бывают дни, когда все идет не по плану", "Хорошая жизнь достигается тяжелым трудом. Хотелось бы, чтобы это было магией, но это не так!", – писали люди.