Сейчас блогер @dyam.tsey активно развивает свой блог. В нем она делится идеями для тренировок, а также моментами личной жизни.

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Как женщине удалось похудеть за 6 месяцев

В сети женщина рассказала, что начала свой путь к похудению в 2020 году. Она постоянно тренировалась в зале, а также сбалансировано питалась. Идеальной для себя формы тела женщина достигла в 2023 году, однако очень скоро забеременела.

После рождения ребенка @dyam.tsey решила снова вернуться к похудению. Так, в январе 2024 года она возобновила свои тренировки, а также начала следить за собственным рационом.

Путь похудения с 2020 года: смотрите видео

Во время похудения женщина пользовалась правилом 80/20. То есть 80% успешного похудения заключаются в правильном сбалансированном питании, и только 20% – тренировки. В общем, по такому правилу женщине всего за 6 месяцев удалось вернуться к своей идеальной форме.

Как изменилась женщина за 6 месяцев: смотрите видео

Сейчас женщина продолжает тренироваться и следит за питанием, ведь хочет улучшить состояние мышц. Кроме того, она также помогает другим женщинам сбросить лишний вес.