Неможливо впізнати: дівчина, що мала величезні брови, повернулася до природного вигляду

Анжеліка Протодьяконова стала зіркою завдяки своїй величезним бровам, що закривали майже усе її чоло. Однак нещодавно дівчина змінила образ.

Як дівчина виглядала з незвичними бровами та як змінилась її зовнішність після відмови від виразного макіяжу, розповідаємо далі.

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Як змінилась дівчина з величезними бровами

Анжеліка Протодьяконова стала відомою ще у 2018 році завдяки своїм величезним бровам. Вона підкреслювала їх чорним макіяжем таким чином, що брови закривали більшу частину чола.

Завдяки незвичному вигляду дівчину порівнювали з персонажем "Angry Birds", але це не зупиняло її й вона впевнено носила свої брови.

Як виглядала дівчина з величезними бровами: дивіться фото

Я Анжеліка. Я стала зіркою завдяки своїм бровам,

– писала вона у своєму профілі з гордістю.

Однак нещодавно дівчина, здається, змінила свій стиль. На останніх знімках, якими вона поділилася зі своїми підписниками в інстаграм, Анжеліка з'явилась з більш стриманим макіяжем. Замість величезних, які вона мала раніше, тепер у неї чіткі та вишукані брови.

Як дівчина змінилась: дивіться фото

І, схоже, шанувальникам сподобався новий образ Анжеліки. Багато хто відреагував позитивно на її зміни, хоча були й ті, хто сумує за її унікальним виглядом.