Яким було життя популярної рекордсменки та якою виявилась історія її нігтів, розповідаємо далі.

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Яким було життя жінки з найдовшими нігтями

Коли Лі Редмонд зі США востаннє стригла нігті, шведська супергрупа ABBA була на вершині своєї популярності, а перший фільм "Зоряний шлях" щойно вийшов у кінотеатрах.

Це був 1979 рік і, хоча вона цього ще не знала, Лі розпочала місію, завдяки якій вона стала однією з найвідоміших рекордсменок в історії.

Відтоді Лі відростила нігті на обох своїх руках до неймовірних 8,65 метра загалом та до самої смерті у 2023 році тримала статус рекордсменки Книги рекордів Гіннеса.

У нігтях Лі є щось унікальне, тому що вони були досить красивими,

– прокоментував головний редактор Книги рекордів Гіннесса Крейг Глендей під час інтерв’ю, присвяченого 60-річчю історичних рекордсменів у 2014 році.

Жінка годинами обробляла свої нігті теплою оливковою олією і щодня наносила на кожен з них півтори пляшки зміцнювача. Потім вона покривала їх яскравою золотою фарбою, яку багато хто пам’ятає з її культових фотосесій у Книзі рекордів Гіннеса.

У 2007 році в інтерв’ю ABC Лі сказала, що її нігті щороку відростали на разючі півтора дюйма (3,81 сантиметра).

За словами лікаря жінки, якби вона потрапила в бункер під час ядерного удару, вона могла б з'їсти свої нігті, оскільки вони містили достатньо поживних речовин, щоб прожити три місяці.

Як виглядала жінка з рекордними нігтями: дивіться відео

Однак річ, для якої Лі насправді використовувала свої нігті та статус володарки Книги рекордів Гіннеса, – це виступи з мотиваційними промовами.

Одна з найкращих речей, які я робила з ними, – це ходити в класи молодшої школи й говорити про самооцінку. Я говорила, що це нормально бути іншим, якщо ти нікому не робиш шкоди. Ми всі унікальні. Кожен з нас. У кожного з нас є якийсь талант. Я завжди кажу, знаєте, не судіть про мене лише за моїми нігтями. У мене є щось більше, ніж мої нігті,

– ділилась жінка.

І дійсно навіть з великими нігтями вона могла готувати, стригти волосся своїм дітям, користуватися мобільним телефоном, мити посуд і навіть керувати автомобілем.

Однак, не з її вини, саме остання діяльність виявилася роковою для її рекордних нігтів.

Лі часто говорила, що з якоїсь причини вона почувалася захищеною своїми нігтями, ніби вони утворювали щит навколо неї. Цей щит тріснув у 2009 році.

Вона була пасажиркою позашляховика, коли водій не впорався з керуванням і врізався в бік іншого автомобіля, який, своєю чергою, врізався в третю та четверту машини. Жінку та її водія негайно доставили до лікарні. Рекордсменка пережила серйозні травми та, на жаль, її нігті не витримали аварії.

Лі пригадувала момент, коли вона зрозуміла, що частини її обламаних нігтів лежать перед нею на дорозі.

Втрата моїх нігтів була найдраматичнішою подією, яка трапилася в моєму житті. Мій онук навіть сказав: "Бабусю, вони як твоя дитина: ти піклувався про них 30 років і втратив їх за секунду",

– говорила Лі незабаром після аварії.

Вона зберегла деякі фрагменти своїх нігтів, але вже ніколи не стала відрощувати їх. Відтоді Лі проводила багато часу зі своєю сім’єю, залишаючись світовою рекордсменкою аж до смерті.

Додамо, що зараз жінкою з найдовшими нігтями у світі вважають Діану Армстронг. Вона встановила рекорд у 2022 році. Наразі загальна довжина її нігтів – 1 306,58 сантиметра. Найдовший ніготь на великому пальці правої руки, його довжина – 138,94 сантиметра, а найкоротшим – на лівому мізинці довжиною 109,2 сантиметра.