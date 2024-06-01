Як дівчина намагалась весело уникнути непорозумінь та зазначити, що це її батько, а не партнер, розповідаємо далі.

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Як дівчина відпочиває з батьком без непорозумінь

Молодша жінка та старший чоловік разом у сучасному світі часто сприймаються як пара. Однак британка Холлі Моррідж не хотіла потрапити в таку незручну ситуацію, коли відпочивала з татом, тож вигадала кумедний спосіб уникнути непорозуміння.

Я ніколи не говорила "тато" так часто, ніж тоді, коли ми ходили в паб тільки вдвох,

– пожартувала дівчина.

Щоб не плутати людей, вона також вирішила створити кумедну табличку.

Під час вечері Холлі дістала аркуш паперу формату А4, на якому було написано "Він мій батько. Не мій sugar daddy".

Як дівчина намагалась уникнути непорозуміння: дивіться відео

Сподіваюся, ви всі розумієте, наскільки незручно було це знімати у жвавому ресторані готелю, в якому ми зупинилися на наступні 4 дні,

– поділилась вона після того, як опублікувала відео з табличкою.

Ролик швидко став вірусним, отримавши понад 230 тисяч переглядів і 15 тисяч вподобань. Виявилося, що багато молодих жінок мали подібний досвід, коли гуляли зі своїми батьками.

"Я була на концерті з татом, і жінки поряд зі мною називали мого тата моїм партнером. Пригнічена", "Ми з татом спілкувалися в пабі, і бармен запалив між нами свічку... ми обидва швидко її задули", "Мені було 17 – 18, і я була на курорті, де ми з татом кидали м’яч у басейн тощо, і коли ми вийшли, літня пара запитала, як ми познайомилися", "У мене таке постійно з татом! Не так багато, як 10 років тому, але все ще жахливо", – ділились жінки.