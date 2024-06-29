У мережі дівчина не називає свого імені, однак часто публікує відео, як пише листи ногами або ж залишає написи на шкарпетках. На сторінці в інстаграмі @thetoegallery повідомляє, що чимало людей готові заплатити чималу суму грошей за кадри з ногами.

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Дівчина поділилася незвичайним способом заробітку

Анонімна "художниця" в мережі поділилася цікавим способом заробітку. Так, дівчина створює повідомлення, малює картини та пише різні записки пальцями ніг.

Одне таке повідомлення коштує від 25 до 600 доларів. За ці кошти дівчина оплачує комунальні послуги та навіть навчання в університеті.

До прикладу, за 400 доларів дівчина взяла білі шкарпетки свого тата й залишила там напис червоною помадою "Тоні".

За напис "Тоні" на шкарпетці дівчині заплатили 400 доларів: дивіться відео

Інколи вона пальцями створює "картини" кетчупом. В одному з дописів дівчина зауважила, що з таким способом заробітку навіть не планує шукати собі роботу.

Дівчина написала ім'я кетчупом: дивіться відео

Навіщо мені працювати з дев'ятої до п'ятої, коли я можу писати чоловічі імена своїми ногами й брати гроші за це?

– написала вона в мережі.

Цікаво, що фетиш ніг – доволі розповсюджене явище. Так, існує спеціальний сайт, на якому можна продати чи купити різні світлини ніг, пальців чи ступнів. Власники мережі стверджують, що користувачі вже придбали світлин загальною вартістю у понад 40 мільйонів доларів.