Через свої татуювання Ембер називає себе "дівчиною-драконом". Загалом австралійка витратила 280 тисяч доларів на те, щоб покрити власне тіло татуюваннями.

Цікаво Є навіть іспит: в тікток показали, як можна стати справжньою русалкою

Дівчина зробила тату очей

Ембер називає себе найбільш татуйованою жінкою Австралії. Ба більше, вона наважилася на татуювання очей.

Так, австралійка має понад 250 тату на власному тілі. На татуювання очних яблук дівчина наважилася вперше у 22 роки, й відтоді вже протягом 7 років виконує постійну корекцію.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Після першого татуювання очей дівчина осліпла на 3 тижні, однак продовжує повторювати це робити. Щоб "пофарбувати" свої очні яблука, Ембер їздить до Бразилії.

Тепер очі Ембер завжди чорно-блакитного кольору. Після незвичайних татуювань дівчина почала називати себе Blue Eyes White Dragon.

Очі Ембер після татуювання: дивіться відео

Ембер розповіла, що процедура татуювання очей дуже болісна, однак вона готова її повторювати, щоб підтримувати свій ефектний образ.

До слова, татуювання допомагають приховати недоліки на тілі. Так, жінка цікаво обіграла дефект пальців на ногах.