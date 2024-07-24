Майже не відрізнити: дівчина повторила образи Сабріни Карпентер з популярного кліпу

Відома блогерка Мікера Товерс вирішила повторити образи з популярного кліпу Сабріни Карпентер "Espresso". Дівчина власноруч створила ефектні купальники, як у відомої співачки.

Своїми перевтіленнями блогерка поділилася у мережі. До слова, дівчина настільки ретельно продумала кожну деталь, що образи нічим не відрізняються від купальників Сабріни Карпентер з кліпу.

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Купальники, які пахнуть кавою

Пісня та кліп Сабріни Карпентер "Espresso" стали одними з найпопулярніших у світі. Пісня швидко підкорила чарти, а кліп на сьогодні переглянули понад 104,3 мільйона користувачів.

Блогерка, яка постійно повторює вбрання відомих голлівудських зірок, також вирішила зшити купальники з трендового кліпу. Так, Мікера обрала 2 образи, які з легкістю повторила.

Спочатку дівчина зшила роздільний купальник з рюшами. Блогерка знайшла тканину ідентичного кольору, й почала творити. Спершу Мікера пошила трусики, а після топ, які декорували величезними оборками.

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Дівчина створила купальник, як у Сабріни Карпентер: дивіться відео

На цьому блогерка не зупинилася й вирішила також створити другий купальник, як у Сабріни Карпентер. Наступним образом Мікера обрала закритий купальник з сіткою. Щоб його повторити, блогерка взяла базову боді бежевого кольору та сітку. Боді блогерка швидко перекроїла, щоб отримати потрібну форму, а з сіткою – було немало клопоту.

Оскільки дівчина не змогла знайти сітку потрібного кольору, то вирішила пофарбувати її власноруч. Дівчина нагріла воду, додала коричневий барвник і кинула в каструлю сітку. Втім, цей колір був не таким, як хотіла Мікера, тому додала ще кави, яка також пофарбувала сітку у потрібний відтінок.

Відтак, купальник буквально мав запах еспресо. До слова, другий образ також майже не відрізнити від оригіналу, адже Мікера повторила все до найменших дрібниць.

Блогерка повторила купальник Сабріни Карпентер: дивіться відео

Такі перевтілення вразили мережу. Користувачі зауважили, що дівчина має справжній талант, адже її роботи нічим не відрізняються від дизайнерських.