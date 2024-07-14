Як вдома обрізати гривку так, аби вона виглядала модно і нагадувала стиль популярної співачки Сабріни Карпентер, розповідає Lady 24.

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Як обрізати чубчик вдома

Простим способом обрізати гривку вдома поділилась відома тіктокерка Емілі Елізабет. Дівчина показала на собі, як зробити чубчик у стилі Сабріни Карпентер.

Спершу вона відділила трикутник з пасмами, які мають утворювати гривку, а інше волосся закріпила крабиками.

Передню частину волосся дівчина збризнула водою та розділила ще на три менші частини.

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Середню секцію Емілі обрізала довжиною приблизно до кінчика носа. Бокові ж частини порівняла з нею, обрізаючи діагонально.

Як самостійно підстригти чубчик: дивіться відео

Після цього блогерка з'єднала пасма та підрізала їх ще вертикально, аби уникнути нерівностей, а також витягнула їх вперед та порівняла кінчики, щоб створити округлу форму чубчика.

Насамкінець вона взяла кілька невеликих пасом з боків гривки та підрізала їх під кутом, щоб чубчик вдало поєднувався з загальною зачіскою.

Щоб стилізувати готову гривку, Емілі висушила її на бігуді упродовж 30 секунд та потім вклала, аби їй було зручно. У результаті у неї вийшла мила стрижка, ідеальна для літніх дів.