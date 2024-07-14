Как дома обрезать челку так, чтобы она выглядела модно и напоминала стиль популярной певицы Сабрины Карпентер, рассказывает Lady 24.
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Как обрезать челку дома
Простым способом обрезать челку дома поделилась известная тиктокер Эмили Элизабет. Девушка показала на себе, как сделать челку в стиле Сабрины Карпентер.
Сначала она отделила треугольник с прядями, которые должны образовывать челку, а остальные волосы закрепила крабиками.
Переднюю часть волос девушка сбрызнула водой и разделила еще на три меньшие части.
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После этого блогер соединила пряди и подрезала их еще вертикально, чтобы избежать неровностей, а также вытянула их вперед и сравнила кончики, чтобы создать округлую форму челки.
Наконец она взяла несколько небольших прядей по бокам челки и подрезала их под углом, чтобы челка удачно сочеталась с общей прической.
Чтобы стилизовать готовую челку, Эмили высушила ее на бигуди в течение 30 секунд и затем уложила, чтобы ей было удобно. В результате у нее получилась милая стрижка, идеальная для летних дев.