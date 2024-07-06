Так, недавно фанатов покорил ее лайфхак для стойкой помады. Что советует делать звезда, чтобы макияж губ оставался безупречным длительное время, рассказываем далее.
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Лайфхак для стойкого макияжа губ от Сабрины Карпентер
Известная актриса и певица Сабрина Карпентер рассказала метод, который поможет сделать помаду более стойкой. Об этом лайфхаке в свое время она узнала от коллеги Рене Рапп, с которой они вместе играли в бродвейском мюзикле "Плохие девчонки".
Как Сабрина Карпентер делает свой макияж: смотрите видео
Хотя Сабрина Карпентер не указала, какое средство лучше всего использовать для этого, эксперты сходятся на том, что удачным решением будет прозрачная пудра с эффектом закрепления.
Она зафиксирует помаду и избавит от ужасного скольжения или перебивания пигмента на зубы, как это часто бывает с яркими помадами.
Также такая пудра поглощает жир и убирает недостатки макияжа, обеспечивая матовое покрытие надолго.