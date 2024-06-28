Что это за техника, как она выглядит и как повторить макияж губ, от которого сходят с ума все французские женщины, читайте на Lady 24.

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Как повторить эффект зацелованных губ

Французская визажистка, которую зовут Виолетта, поделилась на своей странице в тикток техникой для макияжа губ, которую любят все француженки.

Она называется эффектом зацелованных губ и выглядит максимально естественно и натурально, но в то же время выразительно.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Такой макияж выглядит, будто вы только что целовались и кровь прилила к вашим губам,

– объясняет визажистка.

Как сделать эффект зацелованных губ: смотрите видео

Чтобы воспроизвести такой эффект, она предлагает сначала нанести обычный бальзам для губ. Далее следует взять помаду любимого цвета и осторожными похлопывающими движениями нанести ее поверх. Не стоит плотно наносить средство, покрытие должно быть легким.

Напоследок нужно поцеловать салфетку, чтобы снять лишний блеск и эффект зацелованных губ готов.