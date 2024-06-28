Что это за техника, как она выглядит и как повторить макияж губ, от которого сходят с ума все французские женщины, читайте на Lady 24.
К теме Неожиданный лайфхак: Энн Хэтэуэй показала, как сделать пухлые губы с помощью шпильки
Как повторить эффект зацелованных губ
Французская визажистка, которую зовут Виолетта, поделилась на своей странице в тикток техникой для макияжа губ, которую любят все француженки.
Она называется эффектом зацелованных губ и выглядит максимально естественно и натурально, но в то же время выразительно.
Такой макияж выглядит, будто вы только что целовались и кровь прилила к вашим губам,
– объясняет визажистка.
Как сделать эффект зацелованных губ: смотрите видео
Чтобы воспроизвести такой эффект, она предлагает сначала нанести обычный бальзам для губ. Далее следует взять помаду любимого цвета и осторожными похлопывающими движениями нанести ее поверх. Не стоит плотно наносить средство, покрытие должно быть легким.
Напоследок нужно поцеловать салфетку, чтобы снять лишний блеск и эффект зацелованных губ готов.