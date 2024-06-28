Що це за техніка, як вона виглядає та як повторити макіяж губ, від якого божеволіють всі французькі жінки, читайте на Lady 24.

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Як повторити ефект зацілованих губ

Французька візажистка, яку звуть Віолетта, поділилась на своїй сторінці в тікток технікою для макіяжу губ, яку люблять всі француженки.

Вона називається ефектом зацілованих губ та виглядає максимально природно і натурально, але водночас виразно.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Такий макіяж виглядає, ніби ви тільки що цілувалися і кров прилила до ваших губ,

– пояснює візажистка.

Як зробити ефект зацілованих губ: дивіться відео

Щоб відтворити такий ефект, вона пропонує спершу нанести звичайний бальзам для губ. Далі слід взяти помаду улюбленого кольору та обережними поплескувальними рухами нанести її поверх. Не варто щільно наносити засіб, покриття має бути легким.

Наостанок потрібно поцілувати серветку, щоб зняти зайвий блиск і ефект зацілованих губ готовий.