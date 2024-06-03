Як дівчина познайомилась зі значно старшим партнером та за що саме її критикують підписники, розповідаємо далі.

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Як дівчина зіштовхується з критикою через свої стосунки

20-річна блогерка Еллі Ліптрот зустріла свого 44-річного партнера Марка під час вечірньої прогулянки наприкінці 2021 року, коли їй було лише 18.

Пару познайомив спільний друг. Вони були разом останні два роки й переїхали до свого будинку в Уельсі за кілька місяців після зустрічі.

Незабаром після цього, у червні 2022 року, двоє дітей Марка також переїхали в сімейний дім і почали називати 20-річну Еллі своєю "мачухою".

В одному зі своїх відео у тікток дівчина пояснила, що стикнулася з великою кількістю критики з боку тих, хто стверджував, що вона не заслуговує такого звання, оскільки вона не одружена з Марком.

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Багато людей кажуть мені, що я не мачуха, тому що ми з Марком не одружені, але, зрештою, якщо ви забезпечуєте дітей, якщо ви піклуєтесь про них, якщо ви доглядайте за ними, якщо ви робите їм чай щовечора, якщо ви гуляєте разом та купуєте їм речі – як це робить вас не мачухою?,

– сказала дівчина.

Хоча пара виглядає щасливою, Еллі регулярно стикається з критичними коментарями щодо своїх відео. Одного разу її з партнером навіть назвали "найбільш ненависною парою в інтернеті" через різницю у віці.

Критики часто порівнюють Еллі з її падчеркою, якій 15 років, а деякі навіть кажуть, що підлітка виглядає старшою за партнерку свого тата.

Деякі люди зайшли так далеко, що сказали, що Еллі виглядає так, ніби вона одна з трьох дітей Марка.

Хоча стосунки з родиною Марка гарні, Еллі ділиться, що ці відносини спричинили напруженість у її родині, з якою вона зараз не спілкується.