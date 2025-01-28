Навіщо петелька на взутті ззаду: більшість про це навіть не здогадуються

Кожен з нас точно помічав петельки на кросівках чи кедах, але навіть не задумувався над тим, для чого вони придумані. Виявляється, це не просто красива прикраса, а елемент, який призначений для зручного користування взуттям.

Найголовніше призначення петельок полягає в полегшенні процесу зняття взуття, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Для чого на кросівках петелька

Завдяки петельці, яку можна легко схопити, взуття вдасться зняти без особливих зусиль. Таким чином можна й легко одягнути кросівки без використання лопатки. Варто лише потягнути петлю вгору.

Часто петельку на кросівках пришивають для бігового взуття, щоб спортсмени могли швидко взуватися й роззуватися. Призначені вони також для того, щоб знімати взуття й одразу переносити у ванну не залишаючи в коридорі, якщо воно брудне після дощової погоди.



Петельки є важливими на кросівках / Фото Pexels

Петелька також може бути на зимовому взутті, щоб воно легше знімалося. Вона є пришитою на певних уггах та черевиках челсі.

Бігові кросівки можна легко прати в машинці, якщо вони зроблені з якісних матеріалів. Щоб не розв’язувати шнурівки, петельки використовують, щоб пропустити через них шнурки й зав’язати пару разом.

Також цей лайфхак підійде у випадку, якщо треба прикріпити кросівки до рюкзака. Достатньо буде лише протягнути через петельки шнурок чи карабін й зафіксувати їх до сумки.

Взуття можна зіпсувати, якщо сушити його під змійовиком у ванній чи над радіатором. Краще закріпити їх на шнурку завдяки петельці й висушити на білизняній мотузці на свіжому повітрі.

Деякі петлі навіть забезпечені спеціальними світловідбивачами, тож є особливо корисними на дорозі в темну пору доби, оскільки допомагають водіям краще бачити пішохода й забезпечити додаткову безпеку.