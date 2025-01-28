Самое главное назначение петелек заключается в облегчении процесса снятия обуви, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Для чего на кроссовках петелька

Благодаря петельке, которую можно легко схватить, обувь удастся снять без особых усилий. Таким образом можно и легко одеть кроссовки без использования лопатки. Стоит только потянуть петлю вверх.

Часто петельку на кроссовках пришивают для беговой обуви, чтобы спортсмены могли быстро обуваться и разуваться. Предназначены они также для того, чтобы снимать обувь и сразу переносить в ванную не оставляя в коридоре, если она грязная после дождливой погоды.



Петельки являются важными на кроссовках / Фото Pexels

Петелька также может быть на зимней обуви, чтобы она легче снималась. Она пришита на определенных уггах и ботинках челси.

Беговые кроссовки можно легко стирать в машинке, если они сделаны из качественных материалов. Чтобы не развязывать шнуровки, петельки используют, чтобы пропустить через них шнурки и завязать пару вместе.

Также этот лайфхак подойдет в случае, если надо прикрепить кроссовки к рюкзаку. Достаточно будет только протянуть через петельки шнурок или карабин и зафиксировать их к сумке.

Обувь можно испортить, если сушить ее под змеевиком в ванной или над радиатором. Лучше закрепить их на шнурке благодаря петельке и высушить на бельевой веревке на свежем воздухе.

Некоторые петли даже снабжены специальными светоотражателями, поэтому особенно полезны на дороге в темное время суток, поскольку помогают водителям лучше видеть пешехода и обеспечить дополнительную безопасность.