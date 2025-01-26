На самом деле, чтобы вывести пятно с белой одежды, достаточно лишь выбрать правильное средство. Лучшим вариантом будет именно кислородный порошок, пишет 24 Канал.

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Какие пятна выводит кислородный порошок

Кислородный порошок способен вывести даже самые сложные пятна. В том числе вино, жир и следы ягод.

Справка: Кислородный порошок – это перкарбонат натрия, который выглядит как небольшие гранулы белого цвета.



Чем вывести пятно с белого / Фото Pexels

Однако, нужно учитывать, что он имеет довольно агрессивное действие, поэтому не стоит его использовать для:

деликатных тканей;

изделий, имеющих декоративные элементы, что могут пострадать в результате воздействия средства.

Обратите внимание! Одним из основных преимуществ кислородного порошка является то, что это средство абсолютно экологично и безопасно для человека, к тому же он не имеет резкого запаха.

Как вывести пятна с помощью кислородного порошка

Метод выведения пятна зависит от того, как именно вы планируете стирать. Если стирка происходит в машинке, нужно добавить средство в специальный отсек, или непосредственно в ее барабан. Хватит нескольких столовых ложек порошка.



Можно ли стирать с кислородным порошком в машинке / Фото Pexels

В случае, если вы стираете руками, схема несколько иная. Сначала нужно сделать специальный раствор, в пропорции ориентировочно: 2 столовые ложки кислородного порошка на 5 литров воды. Затем необходимо замочить в этом вещь. И только после этого стирать.

Заметьте! Нужно учитывать температурный режим при котором происходит стирка. Чаще всего этот порошок начинает работать минимум при 40 градусах. Однако стоит обращать внимание на особенности средства, указанные на упаковке.