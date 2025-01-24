Усю ситуацію здатен виправити кондиціонер для волосся, який живить та захищає його, пише 24 Канал. Завдяки правильному кондиціонеру для волосся можна позбутися сухості, ламкості та сплутаності волосся.

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Чому потрібно використовувати кондиціонер для волосся

Гладке та блискуче волосся залежить від стану його кутикули, яка виконує захисну функцію й складається з клітин, які щільно прилягають одна до одної. За структурою, ці клітини нагадують щось на зразок риб’ячих лусок. Якщо ж кутикула не пошкоджена, тоді воно отримує гладку текстуру й здатне відбивати світло й випромінювати блиск.

Кондиціонер наноситься на волосся після застосування шампуню. У процесі миття, лусочки кутикули відкриваються й волосся стає вразливим до зовнішніх несприятливих чинників. Щоб закрити ці лусочки й захистити волосся від подальших пошкоджень потрібен кондиціонер. Саме він відіграє важливу роль в тому, щоб кутикули були захищені.



Кондиціонер для волосся є необхідним після шампуню / Фото Pexels

Кондиціонер потрібно наносити на волосся одразу після миття шампунем на всю довжину волосся, уникаючи коренів й залишити на 3 хвилини. Після цього добре змити водою й прочесати пальцями. Цей засіб пом’якшить пасма волосся, зробить їх гладкими та слухняними. Кондиціонер є обов’язковим засобом у митті волосся, тож його не можна пропускати, інакше лусочки залишаться відкритими, а волосся почне легко пошкоджуватися.

Особливо добре допомагає кондиціонер тоді, коли волосся втрачає свій природний блиск та шовковистість. Використовувати засіб можна на будь-якому типі волосся, але особливо він корисний для сухих, пошкоджених чи кучерявих пасм. Важливо лише використовувати його не занадто багато, оскільки значна кількість кондиціонера може призвести до того, що волосся стане жирним та важким.

Якщо ж не користуватися кондиціонером після миття волосся, то це може призвести до посічених кінчиків, сухості волосся й втраті еластичності. А ще без кондиціонера волосся може мати неохайний вигляд.