5 простих правил для того, аби волосся завжди виглядало доглянутим

Щоб зробити волосся доглянутим, непотрібно ходити у дорогий салон. Достатньо дотримуватися простих правил якісного домашнього догляду.

Потрібно розуміти, що поганий стан волосся може бути пов'язаний з проблемами зі здоров'ям. Тому першочергово варто виключити цей фактор, пише 24 Канал.

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5 правил якісного догляду за волоссям

Використовувати косметику доцільно

Не потрібно намагатися за допомогою косметики розв'язувати глибинну проблему. Наприклад, якщо у вас сухі кінчики – їх потрібно обрізати. За допомогою масок, бальзамів і олійок ви не зможете повернути волосся до "здорового стану", якщо воно уже сильно пошкоджене.

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Дотримуйтесь "правильного" способу життя

Слідкуйте за режим і правильно харчуйтесь, а також постарайтесь відмовитись від шкідливих звичок.

Які засоби для волосся варто придбати / Фото Pexels

Своєчасно виявляйте те, чого вашому організму недостатньо. Зокрема, правильно підібрані вітаміни можуть позитивно вплинути на ваше самопочуття, стан шкіри та волосся.

Підбирайте косметику правильно

Підбирайте домашній догляд за волоссям з урахуванням ваших індивідуальних потреб. Не варто використовувати те, що допомагає вашій мамі чи подрузі. Зверніть увагу на структуру вашого волосся, його особливості та потреби.

Зволожуйте волосся



Як покращити стан волосся вдома / Фото Pexels

Наносьте бальзам після кожного миття. Уникайте потрапляння на корені. Бальзам потрібно наносити саме на довжину.

Захищайте волосся

На волосся потрібно наносити термозахист навіть якщо ви не будете його укладати плойкою. Не варто недооцінювати сонце. Сонячні промені також можуть сушити волосся.