Особлива увага: блогерка розповіла, як доглядати за взуттям взимку

Щоб взуття мало охайний та гарний вигляд, за ним слід добре доглядати. Для цього доведеться використовувати різні способи, які є досить простими та дієвими. Ці швидкі лайфхаки допоможуть зберегти улюблені чоботи та черевики в ідеальному стані до кінця зими.

Ожеледиця, бруд, сіль, чи пісок, посипаний на дорозі, стає справжнім випробовуванням для взуття, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової. Щоб утеплені кросівки, чоботи чи черевики зберігалися в належному вигляді, треба знати основні правила догляду.

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Догляд за нубуком та замшею

Блогерка розповіла, що таке взуття можна очищати спонжем з міцелярною водою. Цей матеріал є делікатним, тому сильно терти його не варто. Достатньо буде застосувати легкі, кругові рухи. Різницю завдяки такому простому способу очищення буде помітно одразу.

Догляд за шкіряним взуттям

Щоб добре очистити шкіряне взуття, треба змішати 2 столові ложки ополіскувача та 250 мілілітрів теплої води. Завдяки мийному засобу бруд з чобіт легко очиститься, а кондиціонер додасть м’якості й буде відштовхувати зайву воду.

Догляд за світлими кросівками

Навіть взимку багато модниць не можуть відмовитися від світлих кросівок. Тепер у магазинах є представлено чимало теплих варіантів, які залюбки стилізують з пуховиками та іншим верхнім одягом.

Для очищення такого взуття блогерка порадила змішати 2 чайні ложки соди з 2 чайними ложками зубної пасти й додати трохи води для консистенції. Все треба добре потерти щіткою, попередньо вийнявши шнурки. Їх можна попрати у мильній воді, чи за допомогою порошку.

Як чистити взуття народними засобами: дивіться відео

Якщо зима видасться не сніжною, а дощовою – придбайте водовідштовхувальний спрей. Завдяки йому чоботи, черевики чи кросівки будуть добре носитися й створять захисний шар на взутті, який буде запобігати проникненню вологи й бруду. Він також надасть взуттю чудового додаткового блиску.