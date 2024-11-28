Виявляється, що така проста маніпуляція допоможе вберегти річ, а саме – колір, форму та матеріал, пише 24 Канал. Джинси є в гардеробі кожної людини. І тут мовиться не лише за одну пару. Для всіх нас джинси є чи не найулюбленішим варіантом вбрання, тож треба їх шанувати й правильно прати, щоб вони прослужили якомога довше.

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Чому джинси треба вивертати перед пранням

Видалення поту

Внутрішня сторона джинсів знаходиться в контакті зі шкірою й накопичує піт, тілесні рідини та бруд. Також брудом й плямами покривається не лише зовнішня частина одягу, але й внутрішня, а ще найстійкіші плями не зовні, а всередині джинсів, тому вивертання допоможе їх добре відіпрати.

Збереження тканини

Вивертання джинсів допомагає зберегти зовнішній бік тканини. Якщо вивертати їх навиворіт, то тертю буде піддаватися лише внутрішня сторона. У результаті, зовнішній вигляд речей залишиться незмінним й жодних пошкоджень та втрати кольору не буде.



Джинси треба вивертати перед пранням / Фото Pexels

Збереження кольору

Усередині барабана тканина стикається зі стінками й іншими тканинами з миючим засобом, а це призводить до того, що одяг починає втрачати свій початковий колір. Саме тому навиворіт треба вивертати джинси, щоб вони не лише зберегли колір, але й не втратили якість матеріалу чи еластичність.

Захист декоративних елементів

На джинсах можуть бути такі дрібні деталі, як лелітки, вишивки чи малюнки. Щоб усілякі камінчики чи бісеринки не повилітали під час прання, джинси треба вивертати. Деталі можуть чіплятися за барабан та пошкодитися, тому виворіт вбереже джинси від пошкодження.

Фахівці кажуть, що джинси треба прати в делікатному режимі. Для того, щоб зберегти колір, варто додати до миючого засобу краплю оцту. За запах можете не переживати, оскільки після прання його навіть не буде чути. Щоб зберегти колір, джинси варто сушити на свіжому повітрі.