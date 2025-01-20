У капелюсі та синьому пальті: Меланія Трамп здійснила перший вихід в строгому образі

Дружина майбутнього президента США Дональда Трампа, який офіційно обійме посаду вже за кілька годин, з’явилася на публіці. Меланія Трамп вийшла у вбранні від американських дизайнерів у синіх тонах.

На церковну службу місіс Трамп вирішила обрати дещо строгий образ, який їй неймовірно личить, пише 24 Канал.

Читайте також Американські бренди не хочуть одягати Меланію Трамп: що про це треба знати

Перший вихід Меланії Трамп

Майбутня перша леді США обрала пальто синього кольору від нью-йоркського модного бренду Adam Lippes та капелюх того ж відтінку з білою облямівкою від бренду Eric Javits. На шию Меланія одягнула білий шифоновий шарф, а стилісти зібрали волосся в пучок. Її образ доповнили вишукані сині оксамитові туфлі.

Меланія тримала за руку чоловіка Дональда Трампа, який одягнув на церковну службу білу сорочку, чорний костюм з фіолетовою краваткою, темно-синє подовжене пальто та чорні лаковані туфлі.



Перший вихід Меланії та Дональда Трампа в день інавгурації / Фото Getty Images

Що цікаво, майже всі перші леді США з’являються в блакитних образах від Ralph Lauren. Втім, такий аутфіт був у Меланії Трамп у 2017 році, коли Трамп вступав у свою першу каденцію. Окрім того, дизайнер Ральф Лорен постійно одягав Джил Байден, тому дружина Трампа знайшла для себе заміну, але зупинившись все ж таки на речах від американських брендів.

Раніше в мережі просочилася інформація, що чимало американських модельєрів відмовилися співпрацювати з Меланією Трамп.

Після церковної служби Меланія та Дональд Трамп приїхали до Білого дому, де зустрілися з Джо Байденом та його дружиною. Джилл Байден красувалася у фіолетовому пальто довжини міді, рукавичках та туфлях одного тону. Джо Байден позував перед камерою в білій сорочці, синій краватці та класичному чорному пальто.



Дональд та Меланія Трамп прибули до Білого дому / Фото Getty Images

Це вже традиційно, президент США, який залишає посаду, супроводжує новообраного президента до Капітолія на церемонію приведення до присяги. Перед цими всі четверо проведуть в Білому домі чаювання.