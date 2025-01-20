Меланія Трамп впродовж всього президентського терміну свого чоловіка Дональда Трампа з 2017 по 2021 рік носила вбрання від багатьох відомих світових брендів, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Американські бренди не хочуть одягати Меланію Трамп

Майбутня перша леді потрапила у такий собі "чорний список" багатьох відомих брендів США. Чимало Модних будинків мріють про те, щоб перша леді презентувала на собі їхнє вбрання, втім у випадку з Меланією Трамп все склалося інакше.

Під час першої каденції Трампа співпрацювати з його дружиною відмовилися відомі дизайнери Марк Джейкобс, Том Форд, Джейсон Ву та Зак Позен. Цього року список брендів, які не хочуть одягати Меланію Трамп поповнився ще більше.



Американські бренди не хочуть одягати Меланію Трамп / Фото Getty Images

Журнал Women's Wear Daily запропонував 16 американським брендам співпрацю з Меланією Трамп, проте жоден з них не дав відповіді на згоду.

Бренди, які не хочуть одягати першу леді США:

Michael Kors;

Prabal Gurung;

Rachel Scott;

Diotima;

Henry Zankov;

Zankov;

Sergio Hudson;

Gilles Mendel;

House of Gilles;

Chloe;

Tanner Fletcher;

Tanner Richie;

Fletcher Kassel.

Меланія Трамп обожнює європейські бренди. Вона часто красується в речах від французького Модного дому Dior та обирає вбрання від дизайнера Ерве П’єра. Саме він створив для неї білу сукню з відкритими плечима та розрізом до стегон для інавгураційного балу. Після цього він став її головним стилістом.

Втім, дружина Трампа все ж таки обирає для себе речі від американських дизайнерів. У її гардеробі є речі від відомого бренду Ralph Lauren.

Вже невдовзі стане відомо, що саме носитиме під час своїх офіційних виходів Меланія Трамп. Небажання багатьох брендів одягати першу леді базується не на їхній нелюбові до Меланії. Здебільшого модні бренди не хочуть, щоб їх асоціювали з "токсичним" політичним стилем Трампа.

Під час першого президентства Меланію Трамп одягали такі європейські бренди, як Burberry, Valentino, Victoria Beckham, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Chanel, Alexander McQueen, Givenchy, Dries Van Noten. До американських брендів увійшли Ralph Lauren, Michael Kors, Carolina Herrera, Calvin Klein.