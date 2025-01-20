Мелания Трамп в течение всего президентского срока своего мужа Дональда Трампа с 2017 по 2021 год носила наряды от многих известных мировых брендов, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

Читайте также Мелания Трамп – эталон роскоши и вкуса: как ее стиль покорил весь мир

Американские бренды не хотят одевать Меланию Трамп

Будущая первая леди попала в некий "черный список" многих известных брендов США. Многие Модные дома мечтают о том, чтобы первая леди представила на себе их наряды, впрочем в случае с Меланией Трамп все сложилось иначе.

Во время первой каденции Трампа сотрудничать с его женой отказались известные дизайнеры Марк Джейкобс, Том Форд, Джейсон Ву и Зак Позен. В этом году список брендов, которые не хотят одевать Меланию Трамп пополнился еще больше.



Американские бренды не хотят одевать Меланию Трамп / Фото Getty Images

Журнал Women's Wear Daily предложил 16 американским брендам сотрудничество с Меланией Трамп, однако ни один из них не дал ответа на согласие.

Бренды, которые не хотят одевать первую леди США:

Michael Kors;

Prabal Gurung;

Rachel Scott;

Diotima;

Генри Занков;

Занков;

Серджио Хадсон;

Жиль Мендель;

Дом Жиля;

Хлоя;

Таннер Флетчер;

Таннер Ричи;

Fletcher Kassel.

Мелания Трамп обожает европейские бренды. Она часто красуется в вещах от французского Модного дома Dior и выбирает наряды от дизайнера Эрве Пьера. Именно он создал для нее белое платье с открытыми плечами и разрезом до бедер для инаугурационного бала. После этого он стал ее главным стилистом.

Впрочем, жена Трампа все же выбирает для себя вещи от американских дизайнеров. В ее гардеробе есть вещи от известного бренда Ralph Lauren.

Уже вскоре станет известно, что именно будет носить во время своих официальных выходов Мелания Трамп. Нежелание многих брендов одевать первую леди базируется не на их нелюбви к Мелании. В основном модные бренды не хотят, чтобы их ассоциировали с "токсичным" политическим стилем Трампа.

Во время первого президентства Меланию Трамп одевали такие европейские бренды, как Burberry, Valentino, Victoria Beckham, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Chanel, Alexander McQueen, Givenchy, Dries Van Noten. К американским брендам вошли Ralph Lauren, Michael Kors, Carolina Herrera, Calvin Klein.