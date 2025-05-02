Як одягатися жінкам після 70 років: показуємо на прикладі Донателли Версаче

Відомій італійській модельєрці Донателлі Версаче виповнилося 70 років. Знаменитість 27 років очолювала Модний дім Versace, втім минулого місяця повідомила, що залишає посаду. У день народження знаменитої дизайнерки, розглянемо її стильні образи, які можна повторити будь-якій модниці.

Колекціями Versace захоплюються безліч людей зі всього світу, а над їхнім створенням чаклувала впродовж тривалого часу бездоганна Донателла Версаче, пише 24 Канал.

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Стиль Донателли Версаче

Раніше у Донателли був доволі провокаційний стиль. Вона була максималісткою, яка гучно заявляла про себе завдяки глибоким вирізам та сміливим принтам, як у своєму гардеробі, так і в речах, які створювала для подіуму.

До слова! Є зачіски, які сильно старять жінку після 50 років. Які зачіски не можна робити в старшому віці – читайте в нашому матеріалі.

З часом вбрання модельєрки стали трохи скромнішими й простими. У її гардеробі вже немає чогось екстраординарного. У старшому віці вона віддає перевагу лаконічним речам, і як справжня італійка робить це витончено з додаванням певних родзинок.

Донателла Версаче – це жінка-богиня, яка втілює в собі силу, впевненість та розкіш. Якщо для Versace вона створює елементи античності – голова Медузи, грецький меандр, барокові орнаменти, то в житті модельєрка віддає перевагу простим речам.

Зараз у її гардеробі переважають чорні, золотисті та металеві відтінки. Часто вона обирає речі, які підкреслюють її талію, демонструючи фігуру на максимум. А ще Донателла обожнює високі підбори й насичений макіяж – смокі-айс чи активний контуринг з помадою насиченого кольору.

Навіть у свої 70 років Донателла демонструє, як можна красиво виглядати в базових речах, тож на її прикладі продемонструємо, що саме можуть приміряти на собі жінки у її віці.

Чорний монохромний образ

Джинси з блискітками та шкіряний жакет

Червона коротка сукня

Цікавий лонгслів та штани карго

Червоний штанний костюм