Користувачі мережі, та й сама Дрю Беррімор, жартома зауважують, що нібито вдалося запустити машину часу. Після того, як вона створила макіяж, зірка поділилася, що знову відчуває себе тією дівчиною з 2003 року.

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Дрю Беррімор повторила культовий макіяж

У 2003 році Дрю Беррімор з'явилася на червоній доріжці прем'єри фільму "Ангели Чарлі" в образі, який потім став культовим для неї. Так, дівчина-рокерка була з чорним макіяжем очей і легким блиском на губах.

Так, стилісти Кріс Еелтон і Шарлотта Тілбері відтворили для голлівудської зірки її культовий макіяж. Коли акторка побачила себе у дзеркалі, то не могла дібрати слів.

Ти просто запустив у мене машину часу! Я знову відчуваю себе тією дівчиною,

– зізналася Дрю Беррімор.

Дрю Беррімор створили культовий макіяж: дивіться відео

До слова, повторити культовий макіяж Дрю Беррімор дуже легко. Так, спочатку варто підготувати шкіру до макіяжу. Після цього необхідно нанести тональний крем.

Складнішим етапом є макіяж очей. Візажисти рекомендують нанести зволожувальний крем чи сироватку, щоб очі були свіжими й молодими. Після цього варто нанести сяючу основу, а після – тіні. Їх варто злегка розмазувати, щоб створити ефект гранж-макіяжу. На завершальному етапі варто також додати підводку та улюблену туш.

Що стосується макіяжу губ, то достатньо нанести ягідний блиск, і культовий образ, як у Дрю Беррімор буде готовий.