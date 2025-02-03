У свої 55 років виконавиця може дати фору багатьом, оскільки виглядає неймовірно, пише 24 Канал. Вона постійно відвідує зал й добре дбає за своїм тілом та зовнішнім виглядом, тож вчергове демонструє свій бездоганний вигляд.

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Образ Дженніфер Лопес

Виконавиця одягнула чорне боді з високим горлом й довгими рукавами, яке доповнила довгою прозорою спідницею з лелітками з прозорого матеріалу від Stéphane Rolland. Верх спідниці був оздоблений об’ємними оборками, які стали ефектною родзинкою. Окрім того, спідниця мала шлейф, тож ідеально підійшла для виходу на червону доріжку.

Щоб додати образу пікантності, Дженніфер одягнула чорні рукавички, на які приміряла діамантові прикраси. Образ співачка доповнила лаконічним сріблястим клатчем, а волосся розпустила, залишивши лише об’єм та ледь закручені кінчики.

Візажистка створила для співачки її улюблений макіяж з підводкою на повіках, довгими об’ємними віями та коричневою помадою.

У своєму чарівному образі 55-річна співачка піднялася на сцену, щоб вручити премію за найкращий латиноамериканський поп-альбом, який виграла Шакіра.



Ефектний образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму співачки

Головною темою церемонії стали руйнівні пожежі в Лос-Анджелесі. На подію запросили пожежників, які пройшлися червоною доріжкою. За вечір вдалося зібрати понад 7 мільйонів доларів для постраждалих.

Пожежі пошкодили інфраструктуру, зокрема резервуари Пасадени, та зруйнували будинки відомих особистостей, зокрема Біллі Крістала та Періс Гілтон. Масштабні лісові пожежі охопили понад 29 тисяч акрів, знищили понад 12 000 будівель і змусили евакуюватися близько 150 000 людей.