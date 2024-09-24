Джинси баггі – головний тренд 2024 року: як вони виглядають та з чим їх носити

Джинси є найпопулярнішою річчю в нашому гардеробі. Без них складно уявити наші щоденні образи, особливо без джинсів баггі, які є трендом 2024 року.

Баггі – це джинси на низькій посадці, які здатні вільно сидіти на фігурі та надають образу розслабленості та особливого ефекту, пише Lady 24. Джинси baggy можна носити з кросівками та футболками оверсайз, а можна поєднувати з туфлями на підборах та романтичними блузами.

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Джинси баггі – тренд 2024 року

Стилісти зазначають, що цей фасон джинсів ідеально пасуватиме до будь-якої фігури. На худих дівчатах baggy додасть образу цікавої родзинки, а дівчата більшого розміру завдяки цим джинсам зможуть приховати недоліки фігури.

Мішкуваті джинси зараз настільки популярні, що вже встигли поповнити гардероби багатьох модниць. Їх носять відомі світові зірки та на власних прикладах показують, з чим ці джинси поєднувати.

Гейлі Бібер та Белла Хадід люблять носити баггі разом з жакетами та шкіряними куртками, втім вони також часто демонструють контрастну стилізацію об’ємного низу з лаконічним верхом – топом чи тонким лонгслівом. А ще дуже красиво з такими джинсами буде виглядати total denim. Одягайте джинсову сорочку чи куртку, поєднуючи образ з кросівками чи чоботами.

Досить цікаво baggy виглядають з гострими туфлями на підборах та шкіряними куртками чи довгими пальтами. Окрім того, вони неймовірно вдало стилізуються з кросівками та снікерсами.



Модні образи з джинсами baggy / Фото Pinterest



Стильні образи з джинсами baggy / Фото Pinterest



Модні образи з джинсами baggy / Фото Pinterest



Стильні образи з джинсами baggy / Фото Pinterest



Модні образи з джинсами baggy / Фото Pinterest



Стильні образи з джинсами baggy / Фото Pinterest

Натхнення для цих образів ви можете залюбки віднайти на сторінках улюблених інфлюенсерів, оскільки цей фасон джинсів носять всі. Щодо кольорів, то найпопулярнішим залишається блакитний, однак можете придбати для себе джинси сірого, чорного чи білого кольору.