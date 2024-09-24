Багги – это джинсы на низкой посадке, которые способны свободно сидеть на фигуре и придают образу расслабленности и особого эффекта, пишет Lady 24. Джинсы baggy можно носить с кроссовками и футболками оверсайз, а можно сочетать с туфлями на каблуках и романтическими блузами.

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Джинсы багги – тренд 2024 года

Стилисты отмечают, что этот фасон джинсов идеально подойдет к любой фигуре. На худых девушках baggy придаст образу интересной изюминки, а девушки большего размера благодаря этим джинсам смогут скрыть недостатки фигуры.

Мешковатые джинсы сейчас настолько популярны, что уже успели пополнить гардеробы многих модниц. Их носят известные мировые звезды и на собственных примерах показывают, с чем эти джинсы сочетать.

Хейли Бибер и Белла Хадид любят носить багги вместе с жакетами и кожаными куртками, впрочем они также часто демонстрируют контрастную стилизацию объемного низа с лаконичным верхом – топом или тонким лонгсливом. А еще очень красиво с такими джинсами будет выглядеть total denim. Надевайте джинсовую рубашку или куртку, сочетая образ с кроссовками или сапогами.

Достаточно интересно baggy выглядят с острыми туфлями на каблуках и кожаными куртками или длинными пальто. Кроме того, они невероятно удачно стилизуются с кроссовками и сникерсами.



Модные образы с джинсами baggy / Фото Pinterest



Стильные образы с джинсами baggy / Фото Pinterest



Модные образы с джинсами baggy / Фото Pinterest



Стильные образы с джинсами baggy / Фото Pinterest



Модные образы с джинсами baggy / Фото Pinterest



Стильные образы с джинсами baggy / Фото Pinterest

Вдохновение для этих образов вы можете охотно найти на страницах любимых инфлюенсеров, поскольку этот фасон джинсов носят все. Относительно цветов, то самым популярным остается голубой, однако можете приобрести для себя джинсы серого, черного или белого цвета.