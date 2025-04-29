Джинси кльош та босоніжки – найкраще поєднання літа: образи, які захочеться повторити

Фасонів джинсів є дуже багато, але кожного року в моду повертаються джинси кльош. Стилісти завжди рекомендують носити ці джинси зі взуттям на підборах, тому радимо додати босоніжки й створити цього літа стильний та красивий образ.

Окрім того, джинси кльош також непогано виглядають із взуттям на пласкому ходу, з тонкими ремінцями, взуттям на платформі чи з фіксацією на щиколотці, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Стилісти вибрали найкращі поєднання й розповіли, з чим саме стильно носити джинси кльош цього року.

Дивіться також Джинси кльош + босоніжки — головне модне поєднання цього літа

Джинси кльош + плоскі босоніжки

Індустрія моди цієї весни звертається до 1970-х років. Влітку закрите взуття поступається місцем витонченим босоніжкам зі зручною підошвою. Поєднання джинсів кльош та босоніжок на пласкому ходу – це чудовий варіант для теплих днів.



Стильні образи з джинсами кльош / Фото Pexels

Джинси кльош + босоніжки на підборах

Джинси на високій посадці – це ідеальна база для богемного стилю. Краще з джинсами та босоніжками на підборах носити легку блузу й витончені босоніжки, які будуть виглядати стильно та зручно.



Стильні образи з джинсами кльош / Фото Pexels

Джинси кльош + поєднання іншого взуття

Є один з красивих фасонів джинсів кльош, який полягає в необробленому краї. Ці моделі прийшли до нас ще з нульових років. Стилісти радять такі джинси носити з мереживною блузою та кольоровими босоніжками, щоб надати образу характеру.

Стилісти вже визначили цього року трендове взуття – в’єтнамки. Ними можна доповнювати блакитні джинси кльош, які будуть виглядати стильно та красиво.