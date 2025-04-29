У теплу пору року головні убори захищають волосся від ультрафіолетових променів та навіть обличчя від впливу сонця, тому без них нам не обійтися, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Цього року в моді буде чотири головні убори, які модниці вибирають для міських образів чи відпусток.

Джинсова кепка

Влітку денім займатиме особливе місце. У моді не лише різні фасони джинсів чи спідниць, але й джинсова кепка. Цей аксесуар ідеально підійде до образів з джинсами чи сорочкою в прохолодні дні, а от в теплі дні радимо обирати мініспідницю та джинсовий корсет в поєднанні з джинсовою кепкою.

Хустка

Модниці цього року дуже активно стилізують шовкові та атласні хустки, які поєднують з міськими образами. Хустки чудово пасують до суконь та навіть до образів з джинсами та кросівками. Цей жіночний та вишуканий головний убір є багатофункціональним аксесуаром. Хустку можна зав’язати не лише на сумці чи шиї, але й зробити з неї ремінь для штанів. Цього сезону популярними будуть яскраві шовкові хустки чи бавовняні білі.

Сітчаста шапка

Така шапка ідеально підходить до бохо стилю, який цього сезону є популярним. Річ надасть образу легкості й свободи. Цей ніжний аксесуар чудово поєднується з лаконічними й нетривіальними речима.

Солом’яний капелюх

Навіть не відкриваючи пляжний сезон, модниці вже починають активно обирати солом’яні капелюхи. Це можуть бути екстравагантні моделі з широкими полями чи класичні капелюшки, якими можна доповнити міські образи. Цим головним убором можна доповнити популярні солом’яні сумки, які вже починають активно носити всі дівчата.