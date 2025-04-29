В теплое время года головные уборы защищают волосы от ультрафиолетовых лучей и даже лицо от воздействия солнца, поэтому без них нам не обойтись, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Читайте также Платья, которые выбирают для себя на лето самые модные девушки из инстаграма: они стоят вашего внимания

В этом году в моде будет четыре головных убора, которые модницы выбирают для городских образов или отпусков.

Джинсовая кепка

Летом деним будет занимать особое место. В моде не только различные фасоны джинсов или юбок, но и джинсовая кепка. Этот аксессуар идеально подойдет к образам с джинсами или рубашкой в прохладные дни, а вот в теплые дни советуем выбирать мини-юбку и джинсовый корсет в сочетании с джинсовой кепкой.

Платок

Модницы этого года очень активно стилизуют шелковые и атласные платки, которые сочетают с городскими образами. Платки прекрасно подходят к платьям и даже к образам с джинсами и кроссовками. Этот женственный и изысканный головной убор является многофункциональным аксессуаром. Платок можно завязать не только на сумке или шее, но и сделать из него ремень для брюк. В этом сезоне популярными будут яркие шелковые платки или хлопковые белые.

Сетчатая шапка

Такая шапка идеально подходит к бохо стилю, который в этом сезоне является популярным. Вещь придаст образу легкости и свободы. Этот нежный аксессуар прекрасно сочетается с лаконичными и нетривиальными вещами.

Соломенная шляпа

Даже не открывая пляжный сезон, модницы уже начинают активно выбирать соломенные шляпы. Это могут быть экстравагантные модели с широкими полями или классические шляпки, которыми можно дополнить городские образы. Этим головным убором можно дополнить популярные соломенные сумки, которые уже начинают активно носить все девушки.