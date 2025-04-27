Платье летом одинаково хорошо подходит к лаконичным сандалиям, лоферов или изысканных босоножек или туфель на каблуках, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Девушки часто вдохновляются образами инфлюенсерок, поэтому рекомендуем и вам посмотреть лучшие варианты платьев, каждое из которых вы уже понемногу можете добавлять в свой гардероб.

К теме! В этом сезоне в моде будет интересная юбка, которую уже все активно носят. Как она выглядит – читайте в нашем материале.

Платье мини

По душе модницам пришлись платья в стиле babydoll и платья с заниженной талией и воланами. Чтобы придать платьям особую изюминку, их можно довершать платком сверху или красивой обувью.

Платье свободного кроя

Легкое платье без пояса или застежек прекрасно подойдет для жарких дней. Платья свободного кроя обожают модные девушки. Можно выбирать платье в пастельных оттенках или делать ставку на яркие цвета, или узоры. Благодаря таким платьям можно добавить цвета в серые будни. Советуем выбирать платье на бретелях, с длинными или короткими рукавами.

Платье с рюшами

Платья с рюшами имеют особый летний вайб и прекрасно смотрятся в любых форматах. Модницы выбирают для себя платья в бохо-стиле или для романтических аутфитов.

Платье с объемным декором

Пушистые и фактурные платья стали хитом этого сезона и уже успели завируситься в образах инфлюенсерок. Девушки чаще всего выбирают декор в форме цветов, бахромы или перьев.

Платье с цветами

Традиционные платья с цветочным принтом не выходят из моды на протяжении многих лет. Советуем делать ставку на нежные акварельно-цветочные принты на легких тканях и сочетать с минималистичной обувью.